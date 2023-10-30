محافظ بورسعيد يستقبل أحد المواطنين لبحث شكواه ويوجه الأجهزة التنفيذية بالاستجابة الفورية

واستمع محافظ لتفاصيل مطلب المواطن، مؤكدا على توفير كامل الدعم للمواطن للاستجابة لمطلبه وتنفيذه على الفور، موجها الأجهزة المختصة باصطحاب المواطن عبد الباسط محمود واتخاذ الإجراءات العاجلة الخاصة بمطلبه.

جدير بالذكر، أن المواطن عبد الباسط محمود محمد، أب ل 7 أبناء منهم ست إناث وابن، وقد رزق بابنتان أصماء ولديهم أبناء، وكان التقى محافظ بورسعيد أمس، حيث وجه المحافظ بحضوره لمكتبه اليوم للاستجابة لمطلبه.محافظ بورسعيد يكرم وكيل وزارة الصحة قبل انتقاله للعمل بمحافظة سوهاجعاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى..

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