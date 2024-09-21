محافظ أسوان يزور قرية المنصورية الجديدة ويطلق إجراءات تسليم قطع الأراضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق إلتقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد من أهالى قرية المنصورية الجديدة التابعة لمركز دراو وذلك فى حضور خالد العونى عضو مجلس الشيوخ ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، وأيضاً اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، فضلاً عن مدير الشئون القانونية ، ونائب رئيس الوحدة ال محلية لمركز ومدينة دراو.

وجاء ذلك فى خطوة جادة من المحافظة لوضع الحلول العاجلة للمشروعات المتعثرة ، تواكباً مع ما تشهده مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى"حياة كريمة"من إنجازات متتالية داخل مختلف القرى والنجوع المدرجة بالمبادرة الرئاسية . وخلال اللقاء قدم الأهالى خالص الشكر والتقدير لمحافظ أسوان لإستجابته السريعة بزيارة القرية ، وهو ما ساهم فى أن يرى هذا الحلم الذى طال إنتظاره منذ عام 2003 النور من خلال البدء فى إجراءات تسليم قطع الأراضى بتقسيمات المنصورية لـ 957 منتفع وذلك داخل 5 مجاورات ، والواقعة على مساحة 600 فدان .

أسوان محافظ أسوان قرية المنصورية الجديدة حياة كريمة قطع أراضي تسليم شفافية

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