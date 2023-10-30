محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة المختصة باصطحاب مواطن وحل مشكلته

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المواطن «عبد الباسط محمود محمد حسن»، في مكتبه بالديوان العام، وذلك استجابة لطلب المواطن خلال فعاليات الندوة التي أقيمت أمس لأصحاب الهمم.

محافظ بورسعيد: نولي أهمية خاصة لتوفير حياة كريمة للمواطنين من ذوي الهمم الغضبان: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير جنوب بورسعيد واستمع محافظ بورسعيد لتفاصيل مطلب المواطن، مؤكدا على توفير كامل الدعم للمواطن للاستجابة لمطلبه وتنفيذه على الفور، موجها الأجهزة المختصة باصطحاب المواطن « عبد الباسط محمود» واتخاذ الإجراءات العاجلة الخاصة بمطلبه.

جدير بالذكر، أن مواطن بورسعيد « عبد الباسط محمود محمد» ، أب لـ 7 أبناء منهم ست إناث و ابن، وقد رزق بابنتان أصماء و لديهم أبناء.

الغضبان: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير جنوب بورسعيدتابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، آخر مستجدات أعمال تطوير وتنمية منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد . اقرأ أكثر ⮕

محافظ بورسعيد يستقبل أحد المواطنين لبحث شكواه ويوجه الأجهزة التنفيذية بالاستجابة الفوريةاستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المواطن عبد الباسط محمود محمد حسن، في مكتبه بالديوان العام، وذلك استجابة لطلب المواطن خلال فعاليات الندوة التي أقيمت أمس لأصحاب الهمم. اقرأ أكثر ⮕

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حملات مكبرة لرفع الإشغالات بمركز بني مزار بالمنياوجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة اقرأ أكثر ⮕

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