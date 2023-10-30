محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات مركز ومدينة السنطة لمواجهة الطوارئ والأزمات

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية متابعته لسير العمل بمحطات المياه لمعرفة مدى استعداد المحطات، لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية من خلال الاستعداد المسبق لها.

وقام محافظ الغربية اليوم بجولة شملت تفقد ومتابعة العمل بعدد من محطات مركز ومدينة السنطة منها محطة معالجة السنطة، محطة المرشحة بالسنطة، محطة شبرابيل، محطة رفع صرف صحي 4، تطوير مأخذ المياه الخاص بمحطة المرشحة.جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

بدأت الجولة بتفقد محطة معالجة السنطة والتي تم تشغيلها في عام ٢٠٠٥ بطاقة فعلية٢٠ ألف متر مكعب/ يوم ونظام معالجة حمأة نشطة تقليدية لتخدم مدينة السنطة وقرى ابو الجهور ، كفر الحاج داود، منشأه أبو عبد الله- كفر كلا الباب، الباذنجانيه ، الرجبيه ، الكرما، المنشأة. headtopics.com

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد محطة المياه المرشحة بالسنطة والتي تبلغ طاقتها الفعلية 600 لتر/ ثانية تحتوي على عدد 4 مروقات ويوجد خزان أرضي سعة 20 ألف متر مكعب وتخدم مدينة السنطة، قرى الوحدة المحلية بالقرشية، قرى الوحدة المحلية بكفر كلا الباب فضلا عن تفقد المحافظ تطوير مأخذ المياه الخاص بمحطة المرشحة.

مصادرة 354 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في الغربية وتابع المحافظ جولته بتفقد محطة مياه الشرب بشبرابيل وهي محطة ارتوازية بها وحدتين 75 حصانا إضافة إلى وحدة بمولد قدرة 100 حصان ويوجد بها خزان علوي سعة 200 متر مكعب. headtopics.com

واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة رفع الصرف الصحي 4 وهي رافع رئيسي يخدم منطقة عزبة المنشاوي – المنشية الجديدة – أجزاء من مدينة السنطة ويرفع لمحطة معالجة السنطة.

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