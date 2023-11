كما تم مصادرة 7 أطنان أسمنت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر تبوير وتشوين مواد بناء بقرية القشيش مركز شبين القناطر وتنوعت الإزالات ما بين أدوار أرضيه مسلحات وقواعد مسلحات وأعمده خرسانية وأسوار وحجرات بالطوب السويسي.وصرحَّ محافظ القليوبية بأن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة بشكل يومي حتى يتم إزالة كافة التعديات

اوضح محافظ القليوبية أن ما تم إزالته خلال يومين بنطاق المحافظة 74 حالة على مساحة (3 أفدنة و 20 قيراطا و14 سهما)، تنوعت مابين أعمدة خرسانية وتعديات بتشوين مواد بناء على الأراضي الزراعية.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAWABANEWS: محافظ القليوبية يتابع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناءأكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة وأهمية الحفاظ على الرُقعة الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات بكافة أشكالها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وذلك تنفيذاً للتوجيهات ، وتماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة المُمارسات الغير قانونية بالإستيلاء والتعدي على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بدون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال...

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: محافظ القاهرة يجتمع لمتابعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولةمحافظ القاهرة يجتمع لمتابعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: إزالة 24 حالة تعد على أراضى زراعية بمركز البلينا فى سوهاجأعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن استمرار تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق المحافظة، أسفرت عن إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: محافظ القليوبية: إزالة 31 حالة تعد على الأراضى ولن نسمح بأى تقاعس فى مواجهتهاقاد، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، استمرت على مدى 6 ساعات متواصلة، بحضور اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: إزالة 69 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنياحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المنيا

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالفشدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على أهمية وضرورة المتابعة الدائِمة لأي مُتغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية ومواجهة ظاهرة البناء المُخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفورية حيال...

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕