محافظ المنيا يتابع تنفيذ أعمال رصف الطرق بالخطة الاستثمارية

وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، للوقوف على آخر المستجدات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميدانى لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، بالمراكز والقرى التابعة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بيطري المنيا يحرر 99 محضرا ويضبط لحوما غير صالحة بالأسواق غرق شخص في ترعة بإحدى قرى العدوة شمال المنيا وفى هذا السياق، تنفذ الوحدة المحلية لمركز المنيا رفع كفاءة ورصف طريق ميدان لبنان ، حيث تم كشط الطبقة القديمة لبدء أعمال الرصف، مع التشديد على الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف ووفقاً للجدول الزمني المحدد ضمن الخطة الاستثمارية الموضوعة لهذا العام .

وفى مركز ومدينة سمالوط، يجرى تنفيذ أعمال الرصف، حيث تم وضع الطبقة الرملية بشارع الشريف ومتفرعاته للبدء فى تطوير شوارع المدينة، بالإضافة لمتابعة أعمال تطوير كورنيش سمالوط، مع الالتزام بمراعاة الجودة في التنفيذ لتيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين و قائدى المركبات والعمل على تقليل الازدحام المروري وخلق سيولة مرورية بالمدينة حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين. headtopics.com

محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية في مركزى منوف وتلاتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال رصف وتطوير الطرق ورفع كفاءتها بمركزى منوف وتلا وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى . اقرأ أكثر ⮕

محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية بمركزى منوف وتلاتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال رصف وتطوير الطرق ورفع كفاءتها بمركزى منوف وتلا وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى، اقرأ أكثر ⮕

محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية بمركزي منوف و تلاتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال رصف وتطوير الطرق ورفع كفاءتها بمركزى منوف وتلا وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي. اقرأ أكثر ⮕

محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية بمنوف وتلا.. صورتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذى لأعمال رصف وتطوير الطرق ورفع كفاءتها بمركزى منوف وتلا وذلك ضمن اقرأ أكثر ⮕

محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق والميادين بمدينتي بنها وكفر شكرفي إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطُرق محافظ القليوبية يقوم بجولة لمتابعة أعمال الرصف الجارية بمدينتي بنها وكفر شكر للوقوف على مُعدلات الإنجاز لدفع الأعمال اقرأ أكثر ⮕

المنيا .. تكريم 33 سيدة بمشروع الابتكار الزراعي الممول من الوكالة الألمانيةنظمت مديرية الزراعة بالمنيا حفل تكريم 33 سيدة من سيدات أعمال المشروعات الزراعية المبتكرة وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اقرأ أكثر ⮕