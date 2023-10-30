محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات جديدة بالإدارات التعليمية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة وعددهم 17 إدارة تعليمية .وأوضح"المحافظ"أن حركة تنقلات وتصعيد مدير الإدارات والوكلاء تمت بناءً علي تقييم لجنة القيادات بالمحافظة والتي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية مختصين في تقييم أداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأشار"مختار"الي أنه تم عقد اختبارات لكافة مديري الإدارات والوكلاء والمتقدمين الجدد علي أسس من الشفافية والكفاءة لاختيار الأفضل من حيث الكفاءة المهنية ، وانتقاء الأفضل منهم للقيادة وفقاً لمعايير الجودة والإدارة والقدرة علي القيادة وتحقيق رؤية التطوير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية.

وأكد"المحافظ"علي ضرورة إعادة هيكلة وتدوير كافة مديري الإدارات والعاملين في كافة القطاعات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالجهاز التنفيذي للمحافظة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين وإنجاز الأعمال علي اكمل وجه . headtopics.com

والجدير بالذكر أن حركة تنقلات وتكليف مدير الإدارات التعليمية شملت ( تكليف أحمد يحيى أحمد إسلام للعمل مدير ادارة غرب المنصورة التعليمية بدلا من تسيير اعمال مدير ادارة غرب المنصورة التعليمية - ونقل عادل فؤاد علي ابراهيم من مدير إدارة أجا التعليمية للعمل مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية - والإبقاء علي عماد عيد الدوماني مديرا لإدارة طلخا التعليمة - وتكليف محمد عبد الرحمن القصبي وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية للعمل مدير إدارة بلقاس التعليمية - وتكلييف محمد ابراهيم محمد ابراهيم للعمل مديراً لإدارة...

حركة تنقلات وتكليف وكلاء الإدارات التعليمية شملت ( نقل طارق أنور عبده محفوظ من وكيل إدارة بنى عبيد التعليمية للعمل وكيل إدارة غرب المنصورة التعليمية - وتكليف ابراهيم جمعه منصور اخصائي خبير تكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم للعمل وكيل إدارة شرق المنصورة التعليمية - ونقل سعاد محمد أبو عيش من العمل تسيير اعمال وكيل إدارة شربين التعليمية للعمل وكيل إدارة طلخا التعليمية - وتكليف محمد يحيي حجاج معلم خبير لغة انجليزية بإدارة غرب المنصورة للعمل وكيل إدارة بلقاس التعليمية - ونقل محمد عبد الله شعبان من... headtopics.com

محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظةاعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، علي مستوي المحافظة وعددهم 17 إدارة تعليمية.. اقرأ أكثر ⮕

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