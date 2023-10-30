محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات للتطوير والتجميل بمدينة أبو سمبل

وفى هذا الإطار، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن أعمال التطوير والتجميل تشهد فى كل يوم ملحمة من النجاحات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وخاصة فى المناطق السياحية، موضحاً بأنه وفقاً للرؤية المتكاملة التى تم وضعها لخلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية ، ويتم تنفيذها بأفكار إبداعية وإبتكارية خارج الصندوق لتكون عروس المشاتى ، وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية دائماً فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها ، ولاسيما مع إنطلاق الموسم السياحى الجديد.

بينما أوضح محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، وبمتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائبفإننا نسابق الزمن للإنتهاء من مشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر ، وبنسبة تنفيذ 60 % ، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والأثار ، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع.

محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات للتطوير والتجميل بأبو سمبلتواصل محافظة أسوان سلسلة الإنجازات المتتالية فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن أعمال التطوير والتجميل تشهد فى كل يوم ملحمة من النجاحات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وخاصة فى المناطق السياحية . اقرأ أكثر ⮕

محافظ أسوان: تنفيذ عدة مشروعات لتطوير وتجميل مدينة أبي سمبل السياحيةأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن أعمال التطوير والتجميل تشهد فى كل يوم ملحمة من النجاحات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وخاصة فى المناطق السياحية ، وهو الى يأتي ضمن سلسلة الإنجازات المتتالية فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاًلتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى . اقرأ أكثر ⮕

تنظيم تدريبات بمجال ريادة الأعمال يستفيد منها 300 سيدة فى أسوانتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قيام فرع المجلس القومى للمرأة، باستكمال تنظيم سلسلة الدورات التدربيية لريادة الأعمال والتى استمرت على مدار يومين واستهدفت تدريب 300 سيدة وفتاة بمركز أسوان. اقرأ أكثر ⮕

أسوان تعلن الانتهاء من الاستعدادات للسيول والزلازل.. تجارب عملية وسيناريوهات لمواجهة الطوارئ.. مراجعة 36 مخرّا صناعيا بطول 131 كيلومترا.. ومديريات الصحة والتضامن والشباب تعلن جاهزية معسكرات الإيواء العاجل.. صورفى منطقة شاسعة غرب نهر النيل بمدينة أسوان الجديدة، انتشرت مخيمات الإيواء التى تجهزها محافظة أسوان، استعدادا لمواجهة الأزمات والطوارئ اقرأ أكثر ⮕

زراعة المنوفية: توزيع 730 طن أسمدة بالموسم الشتوي وتطهير 8 كم مساقيتلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع. اقرأ أكثر ⮕

حملات نظافة وأعمال تجميل وإنارة بمركز بيلا فى كفر الشيخ.. صورتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وإزالة الإشغالات وتحسين الخدمات والمرافق.. اقرأ أكثر ⮕