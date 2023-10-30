محافظ الغربية يتفقد المستشفى المركزي القديم والجديد ومركز الإسعاف والحماية المدنية بالسنطة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أجري الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، جولة تفقدية للمستشفى المركزي القديم والجديد ومركز الإسعاف وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين علي المستشفيات والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية.

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة التفقدية للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار. headtopics.com

وأشار"رحمي" إلى أننا نعمل جميعا كلا في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين. وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى السنطة الجديدة والمقامة على مساحة ٤٨٠٠ م٢ بإجمالي تكلفة ٤٦٢ مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 86 %، لتستوعب ١٩٠ سريرا و ٢٣ حضانة إلى جانب (٥ غرف عمليات رئيسية، ١ قيصرية، ٢ ولادة طبيعة، ٢ عنبر عناية مركزة سعة ١٥ سريرا، قسم الغسيل الكلوي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ.

وواصل محافظ الغربية جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بمسهلة والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمئن المحافظ على مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تفقد مركز الحماية المدنية بالسنطة. headtopics.com

واختتم المحافظ جولته بتفقد جراج مجلس مدينة السنطة والذي تتم بداخله أعمال صيانة وإصلاح للسيارات والمعدات الخاصة بالمركز والمدينة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس بصيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة.

محافظ الغربية يتفقد المستشفى المركزى ومركز الإسعاف والحماية المدنية بالسنطةتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، المستشفى المركزي ومركز الإسعاف بمدينة السنطة، وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي.. اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يتفقد المستشفى المركزي والحماية المدنية بالسنطة (صور)تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، المستشفى المركزي القديم والجديد ومركز الإسعاف وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية. اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يتفقد المستشفى العام والرمد ومركز الإسعاف الرئيسي بزفتىمستشفى العام والرمد ومركز الإسعاف الرئيسي في زفتى اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يتفقد مستشفى الرمد ومركز الإسعاف الرئيسي بزفتىقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمستشفى زفتي العام ومستشفى رمد زفتي وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرض اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يجري جولة تفقدية للمستشفى العام والرمد ومركز الإسعاف الرئيسي بزفتي (صور)قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمستشفى زفتي العام ومستشفى رمد زفتي وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية. اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يجرى جولة بالمستشفى العام والرمد ومركز الإسعاف الرئيسى بزفتىتفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مستشفى زفتى العام ومستشفى رمد زفتى وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفيات.. اقرأ أكثر ⮕