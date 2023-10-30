محافظ المنيا يتابع تنفيذ أعمال رصف الطرق بالمراكز ضمن الخطة الاستثمارية

، خطة الرصف على مستوى مراكز المحافظة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، للوقوف على آخر المستجدات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميدانى لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، بالمراكز والقرى التابعة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى مركز ومدينة سمالوط، يجرى تنفيذ أعمال الرصف، حيث تم وضع الطبقة الرملية بشارع الشريف ومتفرعاته للبدء فى تطوير شوارع المدينة، بالإضافة لمتابعة أعمال تطوير كورنيش سمالوط، مع الالتزام بمراعاة الجودة في التنفيذ لتيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين و قائدى المركبات والعمل على تقليل الازدحام المروري وخلق سيولة مرورية بالمدينة حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

محافظ المنيا يتابع تنفيذ أعمال رصف الطرق بالمراكز ضمن الخطة الاستثماريةتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خطة الرصف على مستوى مراكز المحافظة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، للوقوف على آخر المستجدات، موجها اقرأ أكثر ⮕

محافظ المنيا يتابع تنفيذ أعمال رصف الطرق بالخطة الاستثماريةتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خطة الرصف على مستوى مراكز المحافظة اقرأ أكثر ⮕

محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية في مركزى منوف وتلاتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال رصف وتطوير الطرق ورفع كفاءتها بمركزى منوف وتلا وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى . اقرأ أكثر ⮕

محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية بمركزى منوف وتلاتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال رصف وتطوير الطرق ورفع كفاءتها بمركزى منوف وتلا وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى، اقرأ أكثر ⮕

محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية بمركزي منوف و تلاتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال رصف وتطوير الطرق ورفع كفاءتها بمركزى منوف وتلا وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي. اقرأ أكثر ⮕

محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية بمنوف وتلا.. صورتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذى لأعمال رصف وتطوير الطرق ورفع كفاءتها بمركزى منوف وتلا وذلك ضمن اقرأ أكثر ⮕