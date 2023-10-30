محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ المراحل النهائية بالقطاع الأول من امتداد المشاية على النيل

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ويجري تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم قطاعا بطول 550 مترا، والمرحلة الثانية تضم قطاعا بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 مترا يضم طريق سيارات بعرض 6 أمتار، وممشى سياحي على النيل، ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن سميح مدير عام هيئة الطرق بالدقهلية، والمهندسة منى الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة. وقال المحافظ:"خالص شكري وتقديري لوزارة النقل والتخطيط والري؛ لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية والذي سيكون متنفسا مروريا ترفيهيا". headtopics.com

وأوضح المحافظ، أن القطاع الأول بطول 550 مترا تم الانتهاء من صب البلاطات الخرسانية بطول 450 مترا بنسبة 80% وصب خرسانات ميول الجسر، وجار البدء في تجهيز وتأسيس الممشى السياحي وتركيب الإنترلوك. ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من صب بلاطات القطاع الأول بالكامل، وتركيب بلاط الإنترلوك للممشي السياحي والرصيف ودخوله الخدمة؛ لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين لحين الانتهاء من استكمال باقي المشروع.وأشاد المحافظ بالأعمال الجارية، موجها بتكثيف الأعمال من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين الجهات؛ لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين والقضاء على التكدس المروري.

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