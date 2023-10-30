محافظ الغربية يتابع جاهزية المستشفيات والإسعاف للتعامل مع الأزمات

12:49 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بجولة تفقدية للمستشفى المركزي القديم والجديد ومركز الإسعاف، وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات، والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث، والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية و منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وواصل محافظ الغربية جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بمسهلة والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمئن المحافظ على مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين في حالةوعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تفقد مركز الحماية المدنية بالسنطة. headtopics.com

واختتم المحافظ جولته بتفقد جراج مجلس مدينة السنطة والذي تتم بداخله أعمال صيانة وإصلاح للسيارات والمعدات الخاصة بالمركز والمدينة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بصيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة.

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