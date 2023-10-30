محافظ أسوان: تنفيذ عدة مشروعات لتطوير وتجميل مدينة أبي سمبل السياحية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،أن أعمال التطوير والتجميل تشهد فى كل يوم ملحمة من النجاحات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وخاصة فى المناطق السياحية ، وهو الى يأتي ضمن سلسلة الإنجازات المتتالية فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وأشار المحافظ، إلى أنه وفقاً للرؤية المتكاملة التى تم وضعها لخلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية ، ويتم تنفيذها بأفكار إبداعية وإبتكارية خارج الصندوق لتكون عروس المشاتى ، وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية دائماً فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها ، ولاسيما مع إنطلاق الموسم السياحى الجديد .
عميد طب أسوان: مستشفياتنا الجامعية تشهد طفرة غير مسبوقة محافظ أسوان يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المفكرين الحضريين بالقاهرة تطوير وتجميلمن جانبه، أوضح محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، وبمتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ فإننا نسابق الزمن للإنتهاء من مشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر ، وبنسبة تنفيذ 60 % ، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والأثار ، ويتم التنفيذ بواسطة... headtopics.com
وقال إن ذلك يتوازى مع قيام الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإنتهاء من تنفيذ مشروعات ترميم وتطوير المناطق التاريخية والأثرية ، والتى من بينها مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والجزر الوسطى بدءاً من طريق المعبد ، وحتى مطار أبو سمبل الدولى ، دعماً من الخطة الإستثمارية للمدينة ، وهو الذى تكامل مع عمل بوابات إلكترونية داخل معبد أبو سمبل السياحية دعماً من صندوق إنقاذ أثار النوبة لظهور المدينة السياحية بالمظهر الجمالى والحضارى المشرف واللائق أمام الزائرين والأفواج السياحية من مختلف دول العالم .
محافظ أسوان يطالب بالانتهاء من الاستعدادات ومراجعة الامكانات لمواجهة الأزمات محافظ أسوان يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المفكرين الحضريين بالقاهرة جهودومن جانبه أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان بأنه تم البدء فى التدريب ببرنامج مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى ، وهو الذى يأتى ضمن خطة عمل مشتركة بين وزارة العمل وبرنامج الغذاء العالمى . headtopics.com