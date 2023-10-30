محافظ أسوان: تنفيذ عدة مشروعات لتطوير وتجميل مدينة أبو سمبل السياحية

تواصل محافظة أسوان سلسلة الإنجازات المتتالية فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن أعمال التطوير والتجميل تشهد فى كل يوم ملحمة من النجاحات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وخاصة فى المناطق السياحية. موضحًا بأنه وفقًا للرؤية المتكاملة التى تم وضعها لخلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية، ويتم تنفيذها بأفكار إبداعية وإبتكارية خارج الصندوق لتكون عروس المشاتى، وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية دائمًا فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها، ولا سيما مع إنطلاق الموسم السياحى الجديد.

من جانبه أوضح محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان، وبمتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ فإننا نسابق الزمن للإنتهاء من مشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 60 %، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعمًا من وزارة السياحة والآثار، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع. headtopics.com

وأشار إلى أنه يتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإنتهاء من تنفيذ مشروعات ترميم وتطوير المناطق التاريخية والأثرية، والتى من بينها مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والجزر الوسطى بدءًا من طريق المعبد، وحتى مطار أبو سمبل الدولى، دعمًا من الخطة الإستثمارية للمدينة، وهو الذى تكامل مع عمل بوابات إلكترونية داخل معبد أبو سمبل السياحية دعمًا من صندوق إنقاذ أثار النوبة لظهور المدينة السياحية بالمظهر الجمالى والحضارى المشرف واللائق أمام الزائرين والأفواج السياحية من مختلف دول...

محافظ أسوان: تنفيذ عدة مشروعات لتطوير وتجميل مدينة أبي سمبل السياحيةأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن أعمال التطوير والتجميل تشهد فى كل يوم ملحمة من النجاحات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وخاصة فى المناطق السياحية ، وهو الى يأتي ضمن سلسلة الإنجازات المتتالية فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاًلتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى . اقرأ أكثر ⮕

محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات للتطوير والتجميل بمدينة أبو سمبلتواصل محافظة أسوان سلسلة الإنجازات المتتالية فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. اقرأ أكثر ⮕

محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات للتطوير والتجميل بأبو سمبلتواصل محافظة أسوان سلسلة الإنجازات المتتالية فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن أعمال التطوير والتجميل تشهد فى كل يوم ملحمة من النجاحات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وخاصة فى المناطق السياحية . اقرأ أكثر ⮕

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