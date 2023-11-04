محافظ جنوب سيناء يكشف عن آخر مستجدات المشروعات التنموية في المحافظة

كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن آخر مستجدات المشروعات التنموية في محافظة جنوب سيناء، موضحًا أن المدينة سياحية عالمية ولها شروط وضوابط معينة، تتضمن النظافة وخضراء وطاقة شمسية وشوارع واسعة، وحرية الحركة.وقال محافظ جنوب سيناء، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع الإعلامية جومانا ماهر، إن المدينة تضم مراكز تكنولوجية ومباني ذكية، وقاعات مختلفة، مجهزة بأحدث التجهيزات العالمية صديقة للبيئة

.وشدد اللواء خالد فودة، على أن مدينة شرم الشيخ مدينة سلام وآمنة، وهي مركز للمرونة والصلابة، حيث انها تحت أي كوارث وسيول وزلازل قادرة على التحمل وقادرة أن تعيش، لافتًا إلى أنه يوجد مركز رصدن وكل شيء في المحافظة مرصود على الشاشات.وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الدولة لا تبخل بشيء على مدينة شرم الشيخ، حيث أنها مدينة سياحية وتوفر عملة صعبة

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