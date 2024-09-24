محافظ الأقصر: تحول كبير بالأقصر بعد دخول مشروعات حياة كريمة في المرحلة الثانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، الموقف الحالي ل مشروع ات حياة كريمة ، وأبرز الاستعدادات لدخول ال محافظ ة في المرحلة الثانية، والقرى المستفيدة من المبادرة في تلك المرحلة.

وأوضح «عمارة»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الأقصر ستشهد تحولًا كبيرًا، وذلك عقب دخول المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية"حياة كريمة"، والتي تعد ملحمة لتحويل القرى لمدن متكاملة الخدمات. الانتهاء من 368 مشروعًا بالمرحلة الأولى لحياة كريمة بالأقصروأضاف محافظ الأقصر، بالفعل أنهينا العمل بالمرحلة الأولى بمدينتي إسنا وأرمنت بنسبة 93 %، حيث تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من 368 مشروعًا حتى الآن.

وتابع:"يجري استمرار العمل في 324 مشروعًا خلال تلك الفترة، بتكلفة إجمالية تفوق الـ9.9 مليار جنيه لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن في مدينتى إسنا وأرمنت، وسننهي المرحلة الأولى من المشروع بشكل كامل خلال شهر يونيو المقبل سواء مرافق أو تشغيل مراكز الخدمات، بالإضافة إلى بدء المرحلة الثانية للمبادرة في مركزي البياضية والقرنة".

حياة كريمة الأقصر محافظ عبد المطلب عمارة مشروع

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