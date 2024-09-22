محافظ أسوان يتحدث عن تطورات الوضع في المنطقتين المتأخرتين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان ، تطورات ما يحدث في أسوان حاليا بمنطقتي «أبو الريش – دراو» من إصابات للمواطنين، مضيفا هناك إجراءات عدة تم اتخاذها ولا إصابات بال كوليرا كما أشيع على منصات التواصل الاجتماعي، وعدد ال وفيات وفق آخر بيان 5 أفراد؛ بسبب أمراض غير النزلات المعوية المنتشرة.

وأضاف اللواء إسماعيل كمال خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «نسبة الوفيات بأسوان لم تتزايد خلال تلك الفترة وإنما في مستواها الطبيعي، والإصابات المتواجدة بالمستشفى الآن غير مقلقة، وتناولت المياه في أبو الريش أمام المواطنين لإظهار مدى سلامتها».

وبشأن شائعات تصريف مصنع كيما في إحدى محطات المياه بنهر النيل، واصل المحافظ: تم عمل محطة معالجة صناعية لمياه الصرف الصناعي بعد فترة معاناة، وعمل تحاليل دورية للمياه بالمحطة، وإضافة الكلور للمحطات يضاف بنظام أوتوماتيكي، ونعمل على تغيير منظومة الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة. وأكمل: «نجهز احتفال كبير في أسوان لبدء الموسم السياحي يوم الجمعة المقبل، ونتابع الأفواج السياحية والحجوزات بالفنادق ولم يتم إلغاء فوج واحد، وهناك من يسعى لإثارة الذعر بين المواطنين».

أسوان إصابة كوليرا وفيات صرف صناعي

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBawabaNews / 🏆 9. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

محافظ أسوان لـ'مصراوي': الوضع في أسوان ليس وباء ومياه الشرب مطابقة للمواصفاتمحافظ أسوان لـ مصراوي الوضع في أسوان ليس وباء ومياه الشرب مطابقة للمواصفات | مصراوى

مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الصحة عن إصابات أسوان: الوضع مُطمئن والأزمة ستنتهي خلال أياموزير الصحة عن إصابات أسوان الوضع م طمئن والأزمة ستنتهي خلال أيام | مصراوى

مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »

محافظ أسوان: الوضع الصحي جيد جدا.. والنزلات المعوية نتيجة وجبات أو مشروباتقال اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن الوضع الصحي في المحافظة بـ"حالة جيدة تماما ولا توجد أي مشكلة نهائيا"

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

متحدث وزارة الصحة يكشف آخر تطورات الأوضاع الصحية فى محافظة أسوانكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات الأوضاع الصحية في محافظة أسوان

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

'الصحة': أخذنا عينات أكثر من 103 محطات شرب بأسوان.. ولا تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي بهاكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات الأوضاع الصحية في محافظة أسوان، قائلا: الإبلاغ عن النزلات المعوية حدث في قرية أبو الريش وبعض القرى القريبة منها،

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

محافظ القليوبية عن انتشار ظاهرة الأكشاك: 'مسخرة'أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن استيائه من انتشار ظاهرة الأكشاك في شوارع المدن والأحياء وخاصة مناطق شبرا الخيمة والخصوص، واصفًا الوضع بأنه سرطان ينخر في شوارع المحافظة

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »