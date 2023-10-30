محافظ كفر الشيخ يتابع انطلاق فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية.. صور

أول سيدة تتقلد المنصب| أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ: المرأة تعيش عصرًا ذهبيًّا في عهد السيسي| حوار جامعة كفر الشيخ تتصدر تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات لعام 2023 جاء ذلك تحت رعاية حسن شحاتة وزير العمل، وبحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور حازم علي حسن، وكيل وزارة العمل بكفر الشيخ والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء وممثلي مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والبترول.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الفعاليات تهدف إلى التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في الجامعات والشركات وأماكن العمل من أجل دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

مصر تدعو ناميبيا للمشاركة فى المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWAReقبيل انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه غداً الأحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح اقرأ أكثر ⮕

جولة لوزير التعليم بمدارس كفر الشيخ وافتتاح المدرسة الرسمية الدوليةفي إطار زيارته لمحافظة كفر الشيخ، تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من المدارس وافتتحا المدرسة الرسمية الدولية بالمحافظة. اقرأ أكثر ⮕

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود بيلا في تكثيف حملات النظافة وأعمال التجميلتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وإزالة الإشغالات وتحسين الخدمات والمرافق، بالمدينة والقرى، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا. اقرأ أكثر ⮕

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود بيلا في تكثيف حملات النظافةحملات نظافة وإزالة قمامة وتراكمات بشوارع كفر الشيخ اقرأ أكثر ⮕

العمل تنظم ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب مدارس بورسعيدنظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد عدة ندوات توعوية في عدد من المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية، حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وكيف يعتبرها الإنسان أسلوب حياة، ويتبع تعليماتها فى كل مكان في المنزل والشارع والمدرسة، وما هي الاحتياطات اللازم إتباعها لتفادى أي مخاطر، للطلاب بالمدارس. اقرأ أكثر ⮕

وزير التربية والتعليم يتفقد عددًا من المدارس بكفر الشيخ غدًاتشهد محافظة كفر الشيخ، غداً الأحد، زيارة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ومحمد عبدالله.. اقرأ أكثر ⮕