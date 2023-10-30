محافظ المنوفية يفحص شكاوى عدد من المواطنين ويوجه التفتيش وأملاك الدولة بإجراءات عاجلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

بدأ المحافظ لقائه بالإستماع إلى شكوى أهالي عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة النور للمكفوفين يلتمسون توفير سيارة لنقل أبنائهم من مدينة أشمون والباجور إلى مقر المدرسة بشبين الكوم نظرا لبعد المسافة ومراعاة لظروفهم الخاصة، وعلى الفور وجه المحافظ بدراسة تخصيص سيارة لهم مع تحمل المحافظة التكلفة حرصا على مصلحة وسلامة الطلاب ، كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لمواطنة بناحية أشمون تعاني من مرض سرطان الرئة وتعول خمسة من الأبناء أحدهم من ذوى الهمم وليس لديها مصدر دخل ثابت، موجها رئيس الوحدة المحلية...

وخلال اللقاء ، وافق المحافظ على طلب أحد العاملين من ذوي الهمم بمنظومة النظافة بالوحدة المحلية بمليج يلتمس إنتدابه للعمل بمركز شباب ميت عافية مراعاة لظروفه الصحية، كما وجه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة بفحص عدد من الشكاوى تنوعت بين شكوى مواطنة بناحية شبرا قبالة بقويسنا وأخرى لمواطن بناحية بركة السبع يلتمسون تخفيض قيمة سعر المتر الذى أقرته لجنة التقنين نظرا لارتفاع السعر مراعاة لظروفهم الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ووفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك، وأحال... headtopics.com

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