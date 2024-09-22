محافظ أسوان يؤكد سلامة مياه الشرب والتحاليل تثبت عدم وجود تلوث

الأهلي يبدأ الاستعداد للسوبر الإفريقيما حقيقة تسرب مخلفات مصنع كيما إلى مياه النيل في أسوان ؟نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 10:22 م | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 10:22 م

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج"على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة"صدى البلد" مساء الأحد،"إن جميع العينات الخارجة مع المحطات لم يلاحظ فيها أي نوع من أنواع عدم المطابقة للمواصفات الفنية، وثبت سلامتها من أي تلوث". وتابع حديثه:"حتى نقول كوليرا نحتاج إلى كثير من التحاليل والمزارع، إحنا مش قاعدين في كوكب آخر، العالم به منظمات صحة عالمية، لو عندنا أي حاجة استحالة نخبي حاجة زي كده".

أسوان مياه الشرب تلوث سلامة حالة صحية

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



Shorouk_News / 🏆 13. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

محافظ أسوان يؤكد سلامة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسيةتفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش قبلى الشيخ على، كما أطمأن اللواء المحافظ على ما شهدته المحطة من تحديث منظومة الكلور..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

محافظ أسوان يوجه بإجراء تحاليل معملية لمياه الشرب بدراو وأبوالريشكلف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لجنة برئاسة المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتوجه إلى محطات مياه الشرب لسحب عينات من الميا

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

محافظ أسوان لـ'مصراوي': الوضع في أسوان ليس وباء ومياه الشرب مطابقة للمواصفاتمحافظ أسوان لـ مصراوي الوضع في أسوان ليس وباء ومياه الشرب مطابقة للمواصفات | مصراوى

مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »

القصة الكاملة لحقيقة تلوث مياه الشرب بأسوان ونقل حالات تسمم للمستشفىشهدت الآونة الأخيرة، حالة من القلق والتوتر التى انتابت المواطنين فى محافظة أسوان، بعد انتشار شائعة تلوث مياه الشرب ونقل حالات إلى المستشفيات لعلاجهم من هذا التسمم المائى.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

محافظة أسوان تفند شائعات تلوث مياه الشرب وتكشف حقيقة الوضع الصحى بها.. فيديوبث تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية من إعداد الزميل أحمد إسماعيل وتقديم أحمد الجعفرى، تناولت تفاصيل تفنيد محافظة أسوان شائعات تلوث مياه الشرب وكشف حقيقة الوضع الصحى بها.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

'الحقونا إحنا بنموت'| فيروسات موسمية أم تلوث مياه الشرب.. ماذا يحدث في أسوان؟'الحقونا إحنا بنموت'| فيروسات موسمية أم تلوث مياه الشرب.. ماذا يحدث في أسوان؟

مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »