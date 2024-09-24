محافظ الغربية يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمركز البشري

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الدولة المصرية، تهتم اهتماما بالغا بالإنسان المصرى، إيمانا بأهمية الاستثمار في العنصر البشرى، الذى يُعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية وتنفيذ خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة، وجاءتتتويجا لهذه الجهود، حيث تستهدف تعظيم استفادة المواطن من موارد الدولة، وحسين مستوى معيشته من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة له.

جاء ذلك خلال متابعته سير العمل ومُستوى الخدمات المقدمة المواطنين بقريو الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وسط حضور ضخم منهم. ووجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المشاركة في القافلة مثمنا جهودهم المبذولة والأنشطة المقدمة والتي تحقق الشعور بالرضا لدى المواطنين، مشيراً إلى أن ما يتم في قرية الهياتم من الفعاليات والأنشطة ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» يمثل النموذج الحقيقي و المفهوم المتكامل، فكل الجهات المشاركة تتعاون معًا لأول مرة بشكل متكامل، من حيث نوع الخدمة، وتوقيت تقديمها، ومكانها الجغرافي من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم ومتمكن وقادر وواع ومثقف للمجتمع، مؤكداً أن المبادرة تعتبر خطوة محورية...

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المحافظ، الغربية، الاهتمام بالبشرى، التنمية

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