محافظ المنوفية يفحص شكاوى مواطنين ويوجه التفتيش وأملاك الدولة بإجراءات عاجلة

، عددا من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

استرداد 400 فدان بالظهير الصحراوي لمركز المنياوجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة اقرأ أكثر ⮕

استرداد 400 فدان من أملاك الدولة بالظهير الصحراوي في المنياتابع محافظ المنيا جهود المحليات في إزالة التعديات، حيث تم رفع وإزالة 373 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بـ7 مراكز واسترداد 400 فدان بالظهير الصحراوي. اقرأ أكثر ⮕

إزالة 38 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرةشنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة.. اقرأ أكثر ⮕

زراعة المنوفية: توزيع 730 طن أسمدة بالموسم الشتوي وتطهير 8 كم مساقيتلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع. اقرأ أكثر ⮕

إزالة 373 تعديا على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بـ7 مراكز في المنيااسترداد 400 فدان بالظهير الصحراوي لمركز المنيا اقرأ أكثر ⮕

إجراءات عاجلة تخص هذه الحالات في المنوفيةالتقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية . اقرأ أكثر ⮕