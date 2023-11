محافظ المنوفية: قافلة علاجية مجانية بقرية شبشير على مدار يومين

وأفادت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بتنظيم قافلة علاجية مجانية منذ أمس وتستمر حتى اليوم الخميس بقرية " شبشير طملاى " التابعة لمركز ومدينة منوف وتخدم قرى " دبركي ، طملاي ، عزبة أبو عدس ، عزبة المصري "، و تشمل القافلة كافة التخصصات الطبية ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع.

