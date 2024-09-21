محاكمة مضيفة طيران متهمة بقتل ابنتها في القاهرة الجديدة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة مضيفة طيران متهمة بإنهاء حياة ابنتها في منطقة القاهرة الجديدة.وقال الدفاع خلال جلسة المحكمة إنه لن يترك موكلته حتى تظهر الحقيقة، وإنه فى حال رفض طلبه سيقوم برد الدائرة، وأضاف أن اللجنة المشكلة من مستشفى العباسية والتى قامت بعمل التقرير وقالت إن المتهمة سليمة ومتماسكة، هى نفس اللجنة التى قامت بعمل التقرير عن قضية هناء المتهمة بقتل نجلها بالشرقية.

وفى ذلك الوقت طالب الدفاع بعرض المتهمة على لجنة من خارج مستشفى العباسية، والتى قالت فى تقريرها إن المتهمة مريضة وغير مسئولة عن الفعل الإجرامي. وأكد الدفاع أنه يطعن على تقرير مستشفى العباسية بالتزوير فيما طلبت مضيفة الطيران المتهمة بقتل نجلتها من المحامين أنها لا تريد مرافعة ولكنها بحاجة إلى العرض على الطب النفسي.

كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل ابنتها، وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.عقد عرفي وإيصال أمانة.. تفاصيل ضبط عاطلين بتهمة التعدى على صاحب قاعة أفراح بالفيوممصر للطيران تقدم اعتذارها لركاب «رحلة نيوجيرسي» وتعلن فتح تحقيق شامل

مصر القاهرة محاكمة مضيفة طيران قتل ابنتها

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