محاكمة جنائية عاجلة لهؤلاء| تفاصيل القرار العاجل للنائب العام بشأن اللوحات المعدنية.. اطمن على سيارتك

جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيها جديدا بشأن جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها بدون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها.

وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

ويقع عليه عقوبة قدرها بين 300 إلي 1500 جنيهًا، ومن الممكن أن تصل لإيقاف رخصة القيادة لمدة قد تصل إلي 6 أشهر، ولا يجوز لهذه المخالفة التصالح فيها. أما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير، تقع عقوبة مالية تتراوح بين 1000 - 2000 جنيهًا، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها. headtopics.com

وتقع غرامة قدرها من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، وغرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، وغرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة. ولكل لون أو رقم وحرف معين للوحات المعدنية، له دلالات مختلفة من حيث نوع نشاط السيارة التي تحمله أو تابعة لأي محافظة مرخصة بها، وتختلف أنواع اللوحات المعدنية للسيارات حسب نشاط كل منها، فلكل هيئة لون وأرقام وأحرف مميزة.

وتحمل السيارات الملاكي المميزة، المملوكة للأجانب التي تعمل بالهيئات الدبلوماسية، وغير تابعة للقنصليات، لوحات معدنية باللون الأخضر الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري. بينما تحمل سيارات الأجرة، لوحات معدنية باللون البرتقالي في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتحمل سيارات الملاكي، الإسعاف، المستشفيات، الإطفاء، ذوي القدرات الخاصة، لوحات معدنية باللون الأزرق الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري. headtopics.com

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