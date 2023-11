محافظ قنا: توفير سكر بسعر ٢٧ جنيه للكيلو بمنافذ المحافظة

وأضاف الداودي، أنه سيتم ضخ كميات من السكر بالمنافذ بشكل يومي بواقع ١ كيلو سكر لكل مواطن بحد أقصى ليحصل جميع المواطنين علي السكر بسعر مخفض، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لضمان توافر السلع والمنتجات التي تشملها المبادرة بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين.

