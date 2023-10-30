محافظ بنى سويف يتفقد معرض السلع المخفضة بمدينة إهناسيا

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز ومدينة إهناسيا، لتفقد معرض السلع، الذي أقامته الوحدة المحلية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وتحت إشرافها، وبالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، في إطار سلسلة المعارض التي يتم تنفيذها على مستوى الوحدات المحلية، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنظيمها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار المحافظ إلى تكليفاته السابقة لمسؤولى التموين والوحدة الاقتصادية والجهات المعنية من مباحث التموين والصحة والطب البيطري بالمتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمعارض لضمان الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها وجودة السلع،مشيراُ إلى أنه إقامة المعرض يأتي ضمن خطة للتوسع وتعميم عقد سلسلة من المعارض على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية وتحت إشراف التموين.

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