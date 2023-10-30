محافظ الإسكندرية: 8 قوافل طبية مجانية بنطاق الأحياء خلال شهر نوفمبر

الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنينوفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 8 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر نوفمبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر قافلة طبية بقرية اليمن بنطاق حي...

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

رفع كفاءة وزراعة الأشجار بالمندرة والمعمورة في الإسكندرية ضمن '100 مليون شجرة'تواصل الأجهزة التنفيذية بحى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزه ثان، رفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة ورفع كفاءة عدد من الحدائق العامة.. اقرأ أكثر ⮕

الكشف على 930 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية العكرشة في الخانكةنظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية العكرشة التابعة للخانكة. اقرأ أكثر ⮕

تعرف على نتائج البطولات الرياضية للفتيات بمنطقة الإسكندرية الأزهريةأعلنت إدارة رعاية الطلاب، توجيه عام التربية الرياضية، بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، نتائج عدد من البطولات الرياضية التي تم تنفيذها خلال الفترة شهر أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

وكالة الفضاء تستعد لإطلاق القمر الصناعي NExSat-1استعدت وكالة الفضاء المصرية، لإطلاق أول قمر صناعي تجريبي للاستشعار عن بعد "NExSat-1" في خلال شهر نوفمبر والذي تم تطويره اقرأ أكثر ⮕

محافظ جنوب سيناء يناقش افتتاح عدة مشروعات خدمية وتنموية خلال شهر أكتوبر‎عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة استعدادات عدد من المشاريع التنموية والخدمية خلال شهر أكتوبر، حضر الاجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ اقرأ أكثر ⮕

فودة يوجه بسرعة حصر تلفيات حادث طابا ورفع كفاءة العمارات السكنية المتضررةعقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة استعدادات عدد من المشاريع التنموية والخدمية خلال شهر اكتوبر، حضر الاجتماع القيادات اقرأ أكثر ⮕