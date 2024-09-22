محافظ القاهرة يحظر إصدار تراخيص هدم الفلل والقصور بدون العرض عليه

محافظ القاهرة يحظر إصدار تراخيص هدم ال فلل وال قصور بدون العرض عليه.. ويشكل لجنة لمراجعة كل الحالات المشابهة.. ويؤكد: بناء مبنى مماثل بنفس الطول في حالة ال هدم ..
ومصدر: الهدف الحفاظ على النسيج العمرانى ومنع تشويهه قرارًا بحظر إصدار الترخيص أو تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التى قام بتشكيلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التى تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوى الكفاءةوأكد محافظ القاهرة أنه فى الحالات التى تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كافة الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، مع عدم جواز البناء على الأرض إلا فى...
محافظ القاهرة هدم فلل قصور تراخيص
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