محافظ البحر الأحمر وتحسين صورته البصرية أمام السائحين. رافق المحافظ في الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تفقد أعمال الصيانة الشاملة لجميع أعمدة الإنارة على الطريق، واستبدال الزراعات القديمة بزراعات جديدة، وإنشاء كلمة ترحيب مجسمة عند مدخل المطار.كما وجه المحافظ جهاز التعمير بتوصيل خطوط المياه لبعض المناطق على الطريق، ومراجعة حالة الإنارة والكهرباء على الطرق الدائرية الخارجية للمدينة.

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YOUM7: جولات لرؤساء مدن البحر الأحمر على الأسواق والوحدات الصحية وتطوير الشوارع.. صورأجرى رؤساء مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، عدة جولات مختلفة تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بدأت من العاصمة الغردقة..

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YOUM7: محافظ البحر الأحمر يجرى جولة تفقدية على طريق المطار لمتابعة أعمال التطويرأجرى محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم بجولة تفقدية ميدانية على طريق المطار بهدف متابعة وتقييم سير العمل في مشروع تطوير هذا الطريق الحيوى.

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ELWATANNEWS: تخصيص مبالغ مالية لإنشاء شبكة غاز طبيعي للمنشآت السياحية بالبحر الأحمرأعلن مسؤلو محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أنه جرى تخصيص مبالغ كبيرة لإنشاء شبكة الغاز الطبيعي في محافظة البحر الأحمر، بهدف جعلها محافظة سياحية خضراء تعتمد

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ELWATANNEWS: «الأرصاد»: سقوط أمطار رعدية على البحر الأحمر وجنوب سيناء غداحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك غدا الأحد وأعلنت البحر الأحمر حالة الطوارئ

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ELBALADOFFİCİAL: أبناء دمياط يخوضون تدريبات مكثفة بمعهد البحر الأحمر لليخوتأبناء دمياط يخوضون تدريبات مكثفة بمعهد البحر الأحمر لليخوت

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MASRAWY: البوارج الامريكية في البحر الأحمر ترصد دفعة من الصواريخ أُطلقت من اليمنالبوارج الامريكية في البحر الأحمر ترصد دفعة من الصواريخ أ طلقت من اليمن | مصراوى

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