محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء وتطهير مخرات السيول

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية وخلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ...

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مخرات سيول شرق النيل بقرى (تل بني عمران - الحاج قنديل - العمارية الشرقية) استعدادا للتعامل مع تداعيات عدم استقرار الأحوال الجوية واحتمالية سقوط أمطار، وذلك للتأكد من جاهزيتها والانتهاء من تطهيرها من الحشائش والرمال، والتأكد من سلامة المجرى و المواسير .

محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء وتطهير مخرات السيولوجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات... اقرأ أكثر ⮕

محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء وتطهير مخرات السيولاستعدادات المنيا لمواجهة فصل الشتاء اقرأ أكثر ⮕

رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء وتطهير مخرات السيول في المنياأعلنت محافظة المنيا عن متابعة مخرات سيول في قرى شرق النيل والمرور على معديات ديرمواس ومغاغة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء. اقرأ أكثر ⮕

تعرف على إستعدادات محافظة المنيا لاستقبال الشتاء وتطهير مخرات السيولوجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية اقرأ أكثر ⮕

قرار عاجل من التنمية المحلية لمواجهة الأمطار والسيولفي ضوء رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظات استعداداً لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة سقوط الأمطار والسيول خاصة بالمحافظات الساحلية والأكثر عرضة لمخاطر السيول في ظل تقارير هيئة الارصاد الجوية . اقرأ أكثر ⮕

«التنمية المحلية» توجه المحافظين برفع درجة الاستعداد لمواجهة أمطار الشتاءاللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يطالب بسرعة إنشاء مركز السيطرة الاقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مستوى جميع المحافظات. اقرأ أكثر ⮕