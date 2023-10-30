محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء وتطهير مخرات السيول

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كما أكد ضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية. وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مخرات سيول شرق النيل بقرى"تل بني عمران، الحاج قنديل، العمارية الشرقية"، استعدادا للتعامل مع تداعيات عدم استقرار الأحوال الجوية واحتمالية سقوط أمطار، وذلك للتأكد من جاهزيتها والانتهاء من تطهيرها من الحشائش والرمال، والتأكد من سلامة المجرى و المواسير.

وعلى صعيد آخر، شنت الوحدات المحلية بمركزي ديرمواس ومغاغة، حملات تفتيشية لمتابعة المعديات النهرية العاملة بنطاقها، حيث تضمنت تلك الحملات فحص معديات قريتي تل بني عمران والحاج قنديل بمركز ديرمواس، وكذلك العبارات النهرية بقرية شارونة للتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة، والتأكد من الالتزام بالشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة. headtopics.com

كما تم التشديد على الالتزام بالضوابط المقررة وتوعية المواطنين بضرورة اتباع قواعد السلامة على متن المعديات، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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