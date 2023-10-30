محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء وتطهير مخرات السيول

، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد...

وعلى صعيد آخر، شنت الوحدات المحلية بمركزى ديرمواس و مغاغة، حملات تفتيشية لمتابعة المعديات النهرية العاملة بنطاقها، حيث تضمنت تلك الحملات فحص معديات قريتي تل بني عمران والحاج قنديل بمركز ديرمواس، وكذلك العبارات النهرية بقرية شارونة للتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة، والتأكد من الالتزام بالشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، كما تم التشديد على الالتزام بالضوابط المقررة وتوعية المواطنين بضرورة اتباع...

رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء وتطهير مخرات السيول في المنياأعلنت محافظة المنيا عن متابعة مخرات سيول في قرى شرق النيل والمرور على معديات ديرمواس ومغاغة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء. اقرأ أكثر ⮕

قرار عاجل من التنمية المحلية لمواجهة الأمطار والسيولفي ضوء رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظات استعداداً لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة سقوط الأمطار والسيول خاصة بالمحافظات الساحلية والأكثر عرضة لمخاطر السيول في ظل تقارير هيئة الارصاد الجوية . اقرأ أكثر ⮕

«التنمية المحلية» توجه المحافظين برفع درجة الاستعداد لمواجهة أمطار الشتاءاللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يطالب بسرعة إنشاء مركز السيطرة الاقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مستوى جميع المحافظات. اقرأ أكثر ⮕

أمطار رعدية تصل إلى حد السيول تضرب حلايب وشلاتين وإعلان حالة الطوارئشهدت حلايب وشلاتين سقوط أمطار رعدية صباح اليوم الأحد، ووصلت إلى حد السيول على مناطق جنوب البحر الأحمر، وتم إعلان حالة الطوارىء ورفع درجة الاستعداد. اقرأ أكثر ⮕

قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط سيول من جبال البحر الأحمرأعلن محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، وذلك تحسبا لسقوط سيول قادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر، بناءاً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية اقرأ أكثر ⮕

محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبَا لسقوط سيولأعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، وذلك تحسبا لسقوط سيول قادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر، بناءا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال اقرأ أكثر ⮕