محافظ بني سويف يزور إهناسيا للاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز ومدينة اهناسيا،ت فقد خلالها، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة"هايبر اهناسيا" للاطمئنان على توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة ومواجهة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري. رافق المحافظ خلال الزيارة: المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، وناصر سيف رئيس المدينة، ود.

وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم، واطمأن منهم على توافر السلع وأسعارها مشيراُ إلى أهمية التجاوب والتعاون من قبل المواطنين في مساعدة أجهزة الدولة لمواجهة أية محاولات احتكار السلع على سواء على الأرقام المتاحة بالمحافظة والتموين وجهاز حماية الستهلك، منوها عن تكليفات القيادة السياسية للحكومة وأجهزة الدولة،باستمرار الجهود والتنسيق الدائم،للحفاظ على استقرار وتوافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار تحقيقًا للصالح العام.

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