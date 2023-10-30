محافظ الإسكندرية: تنظيم 8 قوافل طبية مجانية بنطاق أحياء الثغر

وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد ٨ قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر نوفمبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي (٣١ أكتوبر- ١ نوفمبر) قافلة طبية بقرية اليمن بنطاق حي العامرية.

أزهرية الإسكندرية: معهد أبي العزائم يحصد المركز الأول في كرة اليد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يحث الطلاب على الاشتراك في مسابقة"نحلة التهجي" وتقام أيضًا يومي (٥-٦ نوفمبر) قافلة طبية بقرية بغداد بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (٧-٨ نوفمبر)قافلة طبية بقرية الجلاء أيضًا بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (١٤-١٥ نوفمبر )قافلة طبية بقرية قرداحي بنطاق حي المنتزة، ويومي (١٩-٢٠ نوفمبر)قافلة طبية بقرية العلا بنطاق بمركز ومدينة برج العرب أما يومي (٢١-٢٢ نوفمبر) قافلة بقرية ١٨ بنطاق مركز ومدينة برج... headtopics.com

محافظ الإسكندرية: 8 قوافل طبية مجانية بنطاق الأحياء خلال شهر نوفمبرأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.. اقرأ أكثر ⮕

الكشف على 1585 مريضا فى قافلة طبية مجانية بقرى 'حياة كريمة' في الإسكندريةنظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية مجانية، بقرية بنجر السكر 7 والتى تم إقامتها بوحدة بنجر 7 بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتى تبعد 28 كم عن أقرب مستشفى (برج العرب المركزى).. اقرأ أكثر ⮕

مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية خلال نوفمبر المقبلكشفت محافظة الإسكندرية، عن مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية نوفمبر وهي القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية اقرأ أكثر ⮕

كيلو اللحمة ب220 جنيها.. انطلاق مبادرة 'الإسكندرية ضد الغلاء'أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن إنطلاق مبادرة الإسكندرية ضد الغلاء لتوفير اللحوم البلدي بأسعار مخفضة للمواطنين يبلغ سعر الكيلو 220 جنيه، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني. اقرأ أكثر ⮕

الشريف: إنطلاق مبادرة 'الإسكندرية ضد الغلاء' لتوفير اللحوم البلدي ب220 جنيهأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن إنطلاق مبادرة الإسكندرية ضد الغلاء لتوفير اللحوم البلدي بأسعار مخفضة للمواطنين يبلغ سعر الكيلو 220 جنيه اقرأ أكثر ⮕

انطلاق مبادرة 'الإسكندرية ضد الغلاء' لتوفير لحوم بلدي بسعر 220 جنيها للكيلوأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن انطلاق مبادرة 'الإسكندرية ضد الغلاء' لتوفير اللحوم البلدي بأسعار مخفضة للمواطنين يبلغ سعر الكيلو 220 جنيها.. اقرأ أكثر ⮕