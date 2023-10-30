محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات للتطوير والتجميل بأبو سمبل

وأوضح بأنه وفقاً للرؤية المتكاملة التى تم وضعها لخلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية ، ويتم تنفيذها بأفكار إبداعية وإبتكارية خارج الصندوق لتكون عروس المشاتى ، وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية دائماً فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها ، ولاسيما مع إنطلاق الموسم السياحى الجديد .

من جانبه أوضح محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، وبمتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ فإننا نسابق الزمن للإنتهاء من مشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر ، وبنسبة تنفيذ 60 % ، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والأثار ، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع .

ولفت إلى أنه يتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإنتهاء من تنفيذ مشروعات ترميم وتطوير المناطق التاريخية والأثرية ، والتى من بينها مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والجزر الوسطى بدءاً من طريق المعبد ، وحتى مطار أبو سمبل الدولى ، دعماً من الخطة الإستثمارية للمدينة ، وهو الذى تكامل مع عمل بوابات إلكترونية داخل معبد أبو سمبل السياحية دعماً من صندوق إنقاذ أثار النوبة لظهور المدينة السياحية بالمظهر الجمالى والحضارى المشرف واللائق أمام الزائرين والأفواج السياحية من مختلف دول... headtopics.com

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