محافظ أسيوط يؤكد أهمية التنسيق بين الجهات لرصد وإزالة التعديات على الأرض الزراعية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة التنسيق والتعاون بين مسئول المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية، وكل الجهات المعنية لرصد التعديات، وإزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي.

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

محافظ أسيوط: التنسيق بين الجهات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعيةأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين مسئول المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية لرصد التعديات وإزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس اقرأ أكثر ⮕

استرداد 400 فدان من أملاك الدولة بالظهير الصحراوي في المنياتابع محافظ المنيا جهود المحليات في إزالة التعديات، حيث تم رفع وإزالة 373 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بـ7 مراكز واسترداد 400 فدان بالظهير الصحراوي. اقرأ أكثر ⮕

استرداد 400 فدان بالظهير الصحراوي لمركز المنياوجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة اقرأ أكثر ⮕

إزالة 38 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرةشنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة.. اقرأ أكثر ⮕

توقيع الكشف الطبى على 2942 مواطنا فى الواحات البحرية ضمن قافلة طبية مجانيةأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. اقرأ أكثر ⮕

قافلة الجيزة توقع الكشف الطبي على 2942 مواطنا بالواحات البحرية وتجري 65عمليةأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة . اقرأ أكثر ⮕