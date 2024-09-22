محافظ أسوان: الإصابات حدثت بعد المولد النبوي مباشرة.. و150 حالة بالمستشفيات

وزير الخارجية: يجب إيلاء أولوية قصوى للتخلص التام من الأسلحة النووية بصورة لا رجعة فيهامحافظ أسوان : ال إصابات حدثت بعد المولد النبوي مباشرة.. و150 حالة بالمستشفياتما حقيقة تسرب مخلفات مصنع كيما إلى مياه النيل في أسوان ؟نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 11:34 م | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 11:34 م

واستنكر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج"على مسؤوليتي"، المذاع عبر شاشة"صدى البلد" مساء الأحد، الشائعات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن أعداد الوفيات والكوليرا في منطقتي أبو الريش ودراو، متسائلا:"لمصلحة من؟ رفقا بأنفسنا وبالناس وبوطننا".

أسوان موسم سياحي إصابات شائعات كوليرا

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