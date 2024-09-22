محافظ أسوان: الإصابات حدثت بعد المولد النبوي مباشرة.. و150 حالة بالمستشفيات

وزير الخارجية: يجب إيلاء أولوية قصوى للتخلص التام من الأسلحة النووية بصورة لا رجعة فيهامحافظ أسوان : الإصابات حدثت بعد المولد النبوي مباشرة.. و150 حالة بالمستشفياتما حقيقة تسرب مخلفات مصنع كيما إلى مياه النيل في أسوان ؟نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 11:32 م | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 11:32 م

وبحث المحافظ، مع رئيس الشركة، خلال اللقاء اليوم الأحد، الجهود التي تبذلها الفرق الفنية التابعة للشركة داخل المحطات والشبكات والمرشحات، وأيضاً المنازل من خلال أخذ عينات لمياه الشرب، والقيام بتحليلها بشكل مستمر، حيث أثبت النتائج صلاحيتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وخاصة في ظل خضوع هذه التحاليل لـ7 جهات رقابية على مستوى الجمهورية.

حضر اللقاء الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع الشركة بأسوان. وأكد المحافظ، الاستجابة السريعة من الشركة بإيفاد فرق فنية متخصصة لمراجعة المحطات والشبكات والمرشحات والإطمئنان من جودة المياه المنتجة بها، وهو ما أكدته نتائج التحاليل، فضلاً عن التنسيق مع الشركة أيضاً للإنتهاء من أعمال الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة إلى خزان أبو الريش بسعة 4 آلاف م3، ودراسة تغيير مواسير مياه الشرب ببعض قرى مركز دراو.

أسوان مياه شرب تلوث الإصابات محافظة

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