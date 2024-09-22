محافظة القليوبية: بشأن ما جرى نشره عن عدم وجود حرم فناء بمدرستي ورورة 2 والعباس بن عبد المطلب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت محافظة القليوبية ، مساء اليوم الأحد، بيانا بشأن ما جرى نشره على المواقع الالكترونية بخصوص"عدم وجود حرم الفناء بمدرستي ورورة 2 والعباس بن عبد المطلب بقرية ورورة "، بنطاق مركز ومدينة بنها .

وأوضح البيان، أنه بتقييم الموقف لهاتين المدرستين على مر الفترات السابقة وجد أن الحالة الإنشائية للمدرستين جيدة بالإضافة إلى الاحتياج الشديد لهما نظرا لأنها تخدم عدد كبير من الطلبة من أبناء القرية، كما تعذر إيجاد أي أراضي محيطة يمكن استغلالها كحرم وفناء للمدرسة نظرا لأنها تقع في قلب كتلة سكنية كثيفة ويحدها شوارع ضيقة تخدم هذه الكتلة.

محافظة القليوبية مدرسة حرم فناء ورورة بنها

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