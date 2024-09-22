محافظ أسوان يشرب مياه الصنبور وسط قلق شعبي من مرض غامض

لا تزال أزمة المرض الغامض تسيطر على أسوان ، وتزحف ببطء نحو القاهرة. ووسط تباين المزاعم، وانقسامها بين تلوث مياه الشرب وعدوى الكوليرا، حرص اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان ، على تناول كوب مياه من «الحنفية» بمجمع مدارس أبوالريش بحرى للتعليم الأساسى، وهو بؤرة المرض الغامض.

كما حرص المحافظ على شرب مياه الصنابير فى أكثر من منزل، مستبعداً المياه المعبأة، ضمن رسالة رسمية تؤكد سلامة مياه الشرب. وتشكل قرية أبوالريش بؤرة القلق مع قرى أخرى، إذ عانى عشرات الأهالى من «مرض غامض» تتمثل أعراضه فى إسهال وقىء وغثيان وارتفاع درجة الحرارة. وامتلأت مستشفيات أسوان، بالمرضى، وسط حالة من الذعر والهلع خوفًا من انتشار «المرض الغامض»، بعد 12 يومًا من الإصابات.

وقال المصدر الذى رفض نشر اسمه، إن مستشفى الصداقة التخصصى يضم 40 حالة داخل 4 أقسام، موضحًا أن الاستقبال به 22 حالة حتى الآن.. وأغلب الحالات من الأطفال والسيدات. وتحدثت أمانى مأمون محامية، من سكان أبو الريش قبلى، لـ«الوفد» قائلة: نعانى منذ سنوات من مشاكل تلوث المياه، بسبب أن المرشح المغذى لقرى ابو الريش قبلى، بعد مصرف السيل المشهور بترعة كيما، واستمرار نزول مياه الصرف رغم تحصلنا على حكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف الصرف بالنيل.. فلم يتم وقف مياه الصرف.

أسوان مرض غامض مياه الشرب تلوث محافظ أسوان

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