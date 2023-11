محافظة الغربية تحصد 7 مراكز في المسابقة الإقليمية (صور)

مركز اول في لعبة دفع الجلة بنين،والمركز الثاني في لعبة دفع الجله بنين،المركز الثاني في لعبة دفع الجلة بنات،المركز الأول العاب قوي،والمركز الثاني سباق ١٠٠ متر عدو بنين،والمركز الثالث سباق ١٠٠ متر عدو بنين،والمركز الثالث سباق ١٠٠ متر عدو بنات،والمركز الثالث في مسابقة العزف

تشهد مراكز ومدن محافظة الغربية تطور كبير في كافة القطاعات والمشروعات الخدمية، والتي تم الانتهاء منها وتعمل حاليا علي خدمة الآلاف من السكان،

شهدت أسعار الحديد في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأربعاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

شهدت أسعار اللحوم في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأربعاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

جامعة مدينة السادات تحصد مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي ٢٠٢٣ للبحث العلمى فى تخصصين العلوم البيطرية وعلوم السياحة والضيافة

أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 1-11-2023 في محافظة قنا محافظة قنا، قنا، مواقيت الصلاة، مراكز محافظة قنا، حالة الطقس، أسعار البقوليات قنا، فول قنا، أسعار قنا،

قامت منظمة حقوق الإنسان بتكريم مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنوفية وكذلك الفريق الطبي لمجهودتهم الكبيرة وخاصة فى الفترة الأخيرة فى حملات التبرع بالدم فى جميع مراكز محافظة المنوفية

