محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فرنسا التعاون في مجالي السياحة والثقافة

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وضم الوفد السيد دينى زرفيداكى وقرينته_ والذي يُعد من أهم المؤلفين الفرنسيين وله العديد من الأعمال أهدى منها الكثير لمكتبة الإسكندرية اعتزازًا منه بتاريخ هذا الصرح الثقافي العريق.بالوفد الفرنسي على أرض الإسكندرية، موضحًا أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات التاريخية الأثرية والسياحية التي تجعلها دُرة البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير كامل الرعاية للوفود السياحية على أرضها.

من جهتهم، وجه الوفد الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، وأبدوا إعجابهم بالمعالم السياحية التي زاروها على أرض الإسكندرية، حيث تم إعداد برنامج سياحي للوفد الفرنسى يشمل زيارة المتحف اليونانى الرومانى ومتحف المجوهرات الملكية ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى و متحف الاحياء المائية والمسرح اليونانى الرومانى وحدائق المنتزة.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فرنسا تعزيز التعاون في مجالي السياحة والثقافةالتقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه صباح اليوم، السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والوفد المرافق له من السائحين الفرنسيين

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فرنسا تعزيز التعاون فى مجالى السياحة والثقافةالتقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه صباح اليوم، السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والوفد المرافق له من السائحين الفرنسيين.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مجموعة شينجلي الصينية التعاون في مجال صناعة الصلبوزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مجموعة شينجلي الصينية التعاون في مجال صناعة الصلب

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: المفتي يبحث تعزيز التعاون مع وفد ماليزي رفيع المستوىالمفتي يبحث تعزيز التعاون مع وفد ماليزي رفيع المستوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: محافظ الإسكندرية: مكافحة جميع أشكال الفساد الإداري وترسيخ هيبة الدولةبحث اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، مع المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: محافظ الإسكندرية يبحث مع رئيس هيئة النيابة الإدارية سبل مواجهة الفساداستقبل محافظ الإسكندرية رئيس هيئة النيابة الإدارية، مؤكداً أن النيابة الإدارية أحد صروح العدالة فى مصر والعمل على تقديم كامل الدعم والتعاون معهم

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕