محافظة الجيزة: رفع 2300 حالة تعديات محال ومقاهي وغلق سنتر للدروس الخصوصية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد إستهلاك الطاقة.

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام بتوجيه عدد من الحملات لرصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع. وقد أسفرت الحملات عن رفع 2300 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهى والكافيهات شملت ( معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين).

كما تضمنت المضبوطات عدد من التروسيكلات والدراجات البخارية لمخالفتها قواعد المرور، وذلك لإعادة الانسيابية المرورية بشوارع القطاع. وشدد محافظ الجيزة علي مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين. headtopics.com

كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة بشوارع العلا جارد والبحر الأعظم وترعه الزمر وجسر الكنيسة بالمنيب والتي ساهمت في تحقيق الانضباط بالإضافة إلى غلق ورفع محتويات مركز للدروس الخصوصيه يعمل دون ترخيص ودون اي سند قانوني بشارع العلا جاردن بالمنيب مع اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة لضمان عدم تكرار فتحه.

رفع 2300 حالة إشغال وتعديات محال ومقاهٍ وغلق سنتر للدروس الخصوصية بالجيزةكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد إستهلاك الطاقة . اقرأ أكثر ⮕

رفع 2300 حالة إشغال بهضبة الأهرام.. وغلق سنتر للدروس الخصوصية بجنوب الجيزةكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين.. اقرأ أكثر ⮕

رفع 2300 حالة إشغال وتعديات في هضبة الأهرام وغلق سنتر دروس خصوصية بالجيزةكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد إستهلاك الطاقة. اقرأ أكثر ⮕

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