محاكمة 9 متهمين في قضية 'ولاية داعش الدلتا' اليوم الأحد

، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا الأحد محاكمة 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا"

وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون عام 2023، حتي 27 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

محاكمة داعش ولاية داعش الدلتا إرهاب جنايات

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