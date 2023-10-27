محافظ الجيزة: إنجاز ٩٥% من مشروع تغطية ترعة المنصورية

كتب- محمد أبو بكر: تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التواجد الميداني لأجهزة مركز ومدينة ابو النمرس، وشن حملات لتحسين مستوى النظافة، ورفع جميع المخلفات، وتمهيد وتجريد الطرق؛ لتسهيل حركة المواطنين. واطلع المحافظ، على جهود حملات رفع كفاءة النظافة بجميع الطرق الرئيسية والداخلية بقطاع شبرامنت بزاوية أبو مسلم، والتي ساهمت في تحسين مستوى النظافة ورفع حوالي ٦٠ طن مخلفات وتجريد وتمهيد الشوارع الداخلية بشبرامنت لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وشملت الجهود رفع جميع تجمعات المخلفات بمحيط المدارس؛ استجابة فورية للشكاوى الواردة في ذلك الصدد.وشدد المحافظ، على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، مواصلة جهود رفع المخلفات، ومتابعة أداء شركات الجمع السكني، والتواجد الميداني الدوري؛ للاستجابة لجميع شكاوى المواطنين.وتابع محافظ الجيزة، في ذلك الاطار، نسب تنفيذ مشروع تغطية ترعة المنصورية بقطاع مركز ومدينة ابو النمرس والتي تم إنجاز ٩٥ % من الأعمال المدرجة ضمن المرحلة الأولى وجاري الاستكمال. اقرأ أيضًا:بـ40 مليون جنيه..

حفلة المنصورية.. شهادات حول حوادث اعتداء وسرقة وتحرش بالطلاب والأمن لم يتلق بلاغاتتفاصيل واقعة اعتداء وسرقة وتحرش بطلاب وطالبات في حفلة أقيمت بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة. اقرأ أكثر ⮕

محافظ الجيزة: إنجاز 99% من الشكاوى المقدمة وإزالة 1079 بناء مخالفاتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقف وحدة المتغيرات المكانية ومنظومة الشكاوى والخطة الاستثمارية للمحافظة، خلال ترأسه اقرأ أكثر ⮕

تشغيل موقف ناهيا الجديد أسفل محور كمال عامر لضبط منظومة السرفيس.. يقام على مساحة 3400م2 ويستوعب 100 سيارة.. ويضم ساحات انتظار ومنطقة تجارية.. ويسهل حركة تنقل مواطنى بولاق الدكرور والعجوزةضمن خطة تطوير وتحديث منظومة المواقف وتقنين أوضاعها والحد من ظاهرة التحميل من خارج الموقف، قامت محافظة الجيزة بتشغيل موقف ناهيا ترعة الزمر الجديد. اقرأ أكثر ⮕

ندوة لـ'الوطنية للتدريب' عن برنامج المرأة تقود فى المحافظات بمحافظة الجيزةاستقبلت الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة وخريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك بالنيابة عن محافظ الجيزة، اقرأ أكثر ⮕

محافظ الجيزة يوجه بمتابعة كتابة الأسعار على السلعمحافظ الجيزة يوجه بمتابعة كتابة الأسعار على السلع | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

محافظ الجيزة يتابع حملات رفع كفاءة الطرق الداخلية والنظافة بـ 'أبو النمرس'محافظ الجيزة يتابع حملات رفع كفاءة الطرق الداخلية والنظافة بـ أبو النمرس | مصراوى اقرأ أكثر ⮕