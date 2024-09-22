محافظ المنوفية يبحث آليات حصر الأراضي غير المستغلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ ال منوفية اجتماعا تنسيقياً لمناقشة آليات حصر قطع ال أراضي غير المستغلة بنطاق المحافظة ومتابعة تنفيذ البروتوكولات المبرمة مع مختلف الجهات لتعظيم الاستفادة القصوى منها لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين بما يتماشى مع خطة ال تنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة ، المستشار الهندسي ، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة .
و استعرض محافظ المنوفية الموقف العام لبعض قطع الأراضي المملوكة لوزارات الري والزراعة بنطاق المحافظة وتحديد أولويات الأنشطة والمشروعات المزمع إقامتها بتلك القطع للاستفادة منها بما يحقق النفع العام وتعظيم الموارد الذاتية ومدخلات المحافظة من خلال توقيع بروتوكولات مع الوزارات المعنية بهذا الشأن ، فضلاً عن تذليل العقبات وتيسير الإجراءات الخاصة في عملية الاستثمار ، موجهاً بحصر كافة الاراضي المملوكة للمحافظة وتسريع إجراءات طرحها وضرورة الاعلان عنها من خلال منصات التواصل الاجتماعي وإعداد خطابات...
وأكد محافظ المنوفية على أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية علي بعض الأراضي والأصول الغير مستغلة على النظم الحديثة لتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة .
منوفية أراضي استثمارات تنمية مشروعات
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