محافظ الغربية: طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن محافظة الغربية شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تحدث من قبل بل لم يحدث مثلها في محافظة الغربية. وأشار إلى أن كل ما يحدث من طفرة ومشروعات يعكس ملامح الجمهورية الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى وبحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا وأعضاء مجلس النواب.





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