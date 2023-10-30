محافظ الدقهلية يستقبل نقيب الأطباء ومجلس النقابة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه بديوان عام محافظة الدقهلية، الدكتور علي توفيق نقيب اطباء الدقهلية الجديد والسادة اعضاء مجلس النقابة الجدد كلا من الدكتورة عبير عبد القادر امين صندوق النقابة والدكتور أحمد عصام امين عام النقابة والدكتور احمد عياد امين مساعد والدكتور محمد صلاح امين الصندوق المساعد، وتأتي هذه الزيارة عقب انتخاب مجلس النقابة الجديد في اكتوبر 2023وفي هذا الصدد قدم"مختار"التهنئة لمجلس النقابة الجديد بعد انتخابه في اكتوبر 2023، مؤكدا"علي الدعم الكامل...

ووجه"مختار" من خلال مجلس النقابة الجديد الشكر والتقدير لاطباء الدقهلية في جميع روافد الخدمة الصحية علي ما يبذلونه من جهود لرعاية المرضي والمترددين علي المنشآت الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين علي مستوي المحافظة مشيرا إلى أن جائحة كوفيد 19 أظهرت بوضوح الأهمية الكبيرة والدور الحيوي الممتد للاطباء ومعهم هيئات التمريض في رعاية المرضى ومكافحة الأمراض، فقد عملوا بشكل استثنائي وضحوا للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته وتعتبر جهودهم وتضحياتهم مصدر إلهام للجميع.

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