محافظة الأقصر تستعد لافتتاح مشروعات جديدة في عام 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حققت محافظة الأقصر، عدد كبير من الإنجازات خلال عام 2023، ولكنها تظل على موعد مع مزيد من الإنجازات في معظم القطاعات خلال عام 2024، حيث ينتظر أهالي الأقصر، رفع الستار عن عدد من المشروعات التي تم بدء العمل فيها على مدار الأعوام الماضية وتم تحديد عام 2024 موعداً لافتتاحها





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